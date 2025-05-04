Олександр Климко народився у Новій Скваряві біля Жовкви

Художник з Львівщини став декоратором фільмів у Голлівуді. Стрічка, до якої він був причетний, отримала Оскара за найкращі декорації. Він оформляв сцени Метрополітен-опери, бродвейські шоу у Нью-Йорку та світові виставки з багатомільйонною аудиторією. Олександр Климко народився 1907 року в селі Нова Скварява біля Жовкви і став першим українцем, якого за конкурсом прийняли до американської Спілки художників сценічного мистецтва. А ще він створював батальні полотна про величні бої українців з різних епох.

Олександр виріс в сімʼї педагогів, батько був директором школи у Новій Скваряві. Близькі називали його Олесем або Леськом. Хлопець закінчив Жовківську гімназію та Львівську політехніку. Вивчаючи інженерну архітектуру, відвідував уроки рисунка видатного Яна-Генрика Розена. Ще в студентські роки малював карикатури для львівської і варшавської преси. У Другу світову виїхав у Польщу, Австрію та Велику Британію, а потім емігрував в Америку: спершу в Аргентину, а тоді – до США.

Олександр Климко вручає портрет губернатору Нью-Джерсі (фото Львівського історичного музею зі сайту «Фотографії сторого Львова»)

Художник-баталіст

Олександр любив малювати природу і диких тварин: його 12 картин з мисливськими мотивами купив австрійський уряд для замку в Лянґбаді біля Зальцбурга.

Другою його пристрастю були батальні картини. У 1930-х він відтворював величні історичні бої – під Хотином, на Маківці, «Сагайдачний громить турків».

Одна з найвідоміших його робіт – «Бій під Крутами» довго вважалася втраченою. Адже радянські мистецтвознавці мали свої критерії оцінки талантів. Спершу її помістили у спецфонд як маловартісний твір, а потім вона й поготів зникла з Львівського історичного музею. Лише у 2000-х скручений сувій відшукали у бібліотеці Стефаника. Після реставрації у 2019 році полотно вперше за 80 років показали глядачам.

Олександр Климко «Бій під Крутами» (1931)

«Я часто призадумувався над тим, що наша історія, особливо історія останніх великих днів, така багата й така велика. Мене вразило те, що вона мало відома нашому народові. Що вона не закріплена в плястичних формах. Оці моменти склалися на те, що я взявся за поважну роботу», – розповідав в інтерв’ю 1936 року Олександр Климко.

Декоратор Голлівуду

У Лондоні Климко працював над сценографією для театру Манчестера та декораціями до фільму «Орхідеї міс Бландес» (1948), а також писав ікони для української церкви.

Ще один храм українець розписав вже в Аргентині. Олександр Климко малював декорації для Національного театру імені Сервантеса у Буенос-Айресі, а в Нью-Йорку – для Метрополітен-опери і оформляв музичні шоу на Бродвеї. Він оздоблював також сцену для співака Пері Комо та історичний парк «Фрідомленд».

Парк Freedomland, який відтворював історію США (фото Fіnеаrtstоrеhоusе)

Згодом митець починає співпрацювати з кіностудіями Columbia Pictures, Metro Goldwyn Mayer. А кінокомпанія «Двадцяте століття Фокс» запросила Климка проєктувати сценарій для фільму «Привіт, Доллі» (1969). Олесь мав відтворити вигляд нью-йоркського передмістя Йонкерсу 1880 року.

«Для пізнання доби Климко вивчав по бібліотеках старі описи, рисунки і гравюри міста й околиць. Для цього фільму, що коштував понад 15 млн доларів, він запроєктував цілий залізничний двірець із старою залізницею і перебудовою будинків на старий лад. Він також переробляв фасад будинків у самому Нью-Йорку, надаючи їм вигляд міста перед 90-ми роками», – писав про нього Святослав Гординський.

Вокзал XIX ст., який для фільму «Привіт, Доллі» проєктував Олександр Климко (фото Моrеоbsсurеtrаіnmоvіеs)

До слова, стрічка «Привіт, Доллі» отримала три оскари, зокрема й за декорації. Щоправда, у переліку прізвищ імені українця немає.

Ще одним досягнення митця стала робота для найбільшої радіокорпорації Америки National Broadcasting Co, де він оформляв телепрограми про першу висадку американського космічного корабля «Аполлон-11» на Місяць у 1969 році.

Телешоу про висадку на Місяць дивилися мільйони глядачів (фото ВВС)

«Треба було показати виліт космічного корабля і приземлення. Завданням Климка було показати глядачеві різні події, яких не можна було сфотографувати», – пояснював Гординський.

Ще одним космічним обʼєктом, над яким працював Олесь Климко, став макет місяця для Діснейленду на всесвітню виставку New York Worldʼs Fair. Окрім того, на цій виставці він керував оформленням футуристичного павільйону компанії General Motors. За цю роботу митця відзначили кількома нагородами.

Декорації Климка для павільйону «Футурама» General Motors на всесвітній виставці у Нью-Йорку (світлина з сайту «Фотографії сторого Львова»)

Климко і Жовківщина

Святослав Гординський пише, що Олесь Климко створив театральну модерністичну декорацію для пʼєси «Княгиня Камучідзе», яку ставили у Жовкві. Разом з іншими гімназистами він активно підтримував культурне і громадське життя, хлопці співали, організовували аматорські гуртки.

У селі Мервичі біля Куликова 1933 року він розписав каплицю.

Його сучасник і земляк Михайло Гук зазначав, що Климко не раз відтворював на полотні Жовківський замок, вид на Нову Скваряву з гори Гарай. А кузню з Нової Скваряви малював з пам’яті вже в США. Їх, зокрема, експонував на виставках в Літературно-мистецькому клубі, і поціновувачі радо купляли ці роботи.

Краєвид з гори Гарай за Жовквою на Скваряву (фото Віктора Заславського)

Митець помер раптово від серцевого нападу у 1970 році, його поховали на українському цвинтарі святого Андрія у Саут-Баунд-Бруку.



Цитовані спогади – з історико-мемуарного збірника «Жовківщина»