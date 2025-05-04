Тіло виявили у прикордонній зоні

У неділю, 4 травня, на Закарпатті прикордонники виявили тіло чоловіка. Померлу людину виявили у підніжжі прикордонної гори Піп Іван Мармароський, повідомили у пресслужбі ДПСУ.

За даними прикордонників, працівники Мукачівського загону, які патрулювали гірську місцевість, виявили тіло людини. Вік та стать загиблої людини прикордонники не уточнили.

«Це сталося сьогодні близько 16:00 біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський», – повідомили у пресслужбі ДПСУ.

На місце події викликали рятувальників та правоохоронців для подальших слідчих дій. Наразі з’ясовуються причини смерті людини.

Зазначимо, гора Піп Іван Мармароський розташована у Рахівському районі Закарпатської області безпосередньо на кордоні із Румунією. Для перебування на горі необхідно отримати дозвіл від прикордонної служби.

Нагадаємо, в березні прикордонники залучили додаткові сили для охорони кордону з Румунією та Угорщиною на Закарпатті. Таким чином в ДПСУ хочуть запобігти порушенням державного кордону.