Прикордонні наряди охоронятимуть найвразливіші ділянки українсько-румунського та українсько-угорського кордону

У Закарпатській області прикордонники залучили додаткові сили для охорони кордону з Румунією та Угорщиною. Про це у суботу, 22 березня, повідомила Державна прикордонна служба України.

На ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону залучили додаткові сили для охорони державного кордону, щоб активізувати боротьбу з протиправною діяльністю. Посилені прикордонні наряди охоронятимуть найвразливіші ділянки українсько-румунського та українсько-угорського кордону.

«Під час патрулювання прикордонники використовуватимуть автомобільну та спеціальну техніку, безпілотну й пілотовану авіацію, а також інші спецзасоби. Залучення додаткових сил дасть змогу ефективніше здійснювати превентивні заходи для запобігання порушенням державного кордону, забезпечуючи своєчасне реагування на будь-які загрози з боку правопорушників», – додають у дописі.

Нагадаємо, 17 березня прикордонники відділу «Ужгород» Чопського загону разом зі словацькими колегами затримали чотирьох чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути кордон. Затриманими виявилися мешканці Полтавщини, кожен з яких заплатив переправникам по 4 тис. доларів.