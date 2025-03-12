Посадовцям загрожує до 9 років ув’язнення

Інспекторам Закарпатської митниці повідомили про підозри в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Митників затримали під час спроби переправити в Угорщину 23-річного киянина, який заплатив посадовцям 8 тис. доларів.

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі 12 березня, військовозобов’язаний прибув на Закарпаття потягом і залишався у готелі, очікуючи вказівок щодо подальших дій. Звідти один із підозрюваних забрав його на автомобілі та віз у Берегівський район – до українсько-угорського кордону.

«Дорогою чоловік передав 8 тис. доларів за незаконні послуги. Одразу після цього митника, який перевозив громадянина, викрили та затримали. Іншого фігуранта, який керував протиправними діями, затримали на робочому місці в адмінбудівлі Закарпатської митниці», – зазначили в прокуратурі.

Відео затримання посадовців оприлюднили в ДПСУ, зазначивши, що до схеми також була причетна жінка, яка відповідала за отримання грошей від ухилянтів та ведення «чорної каси».

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, у переправленні ухилянта підозрюють старшого державного інспектора митного посту «Вилок» Андрія Химинця та головного державного інспектора Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці Сергія Муску, а також інспекторку митного поста «Вилок» Марію Харченко.

Правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших посадовців митниці. Затриманим оголосили підозри за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.