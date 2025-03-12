Степан Селменський – один із перших лайнсменів ФІФА з футболу в Україні

Ужгородський міськрайонний суд визнав колишнього проректора Східно-європейського слов’янського університету Степана Селменського винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та підкупі службовців. Учаснику злочинної групи, яка за гроші сприяла фіктивниму навчанню ухилянтів, призначили рік умовного терміну.

Вирок винесли 7 березня. Йдеться про схему, яку у 2024 році в Ужгороді організувала ректорка приватного Східно-європейського слов’янського університету Людмила Несух. Вона, Степан Селменський та колишній військовослужбовець шукали охочих уникнути мобілізації і влаштовували їх на фіктивне навчання до Пряшівського університету в Словаччині. Вступ до іноземного вишу коштував ухилянтам 1500 євро, ще 700 доларів вартувало оформлення відстрочки від мобілізації.

Для конспірації учасники схеми створили у Telegram групу під назвою «Бакалавр», а під час розмов з ухилянтами вживали кодові слова. Відвідування ТЦК вони називали «проходженням виробничої практики», а гроші – «книжками».

Як й інші учасники злочинної групи, Степан Селменський шукав охочих ухилитися від мобілізації, отримував від них гроші, роз’яснював деталі зарахування на навчання, порядок та строки відвідування РТЦК та СП, доставляв документи у Словаччину і передавав службовцям Пряшівського університету. Загалом схемою за кілька місяців 2024 року скористалися 18 військовозобов’язаних чоловіків.

Під час судового засідання Степан Селменський уклав з прокурором угоду про визнання винуватості і зобов’язався перерахувати на потреби ЗСУ 400 тис. грн. Як наслідок, суддя Оксана Світлик визнала експроректора Східно-європейського слов’янського університету винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та підкупі службовців і призначила йому 5 років ув’язнення з позбавленням права рік обіймати керівні посади у навчальних закладах вищої освіти без конфіскації майна. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Додамо, що Степан Селменський є одним із перших лайнсменів ФІФА з футболу в Україні. Був футболістом ужгородської «Говерли» та рівненського «Авангарду». Після завершення спортивної кар’єри очолював газету «Спорт тайм» та працював проректором приватного Східно-європейського слов’янського університету. Він член виконкому Закарпатської асоціації футболу та Асоціації спортивних журналістів України.