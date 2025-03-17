Кожен з затриманих заплатив переправникам по 4 тис. доларів

Прикордонники відділу «Ужгород» Чопського загону разом зі словацькими колегами затримали чотирьох чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути кордон. Затриманими виявилися мешканці Полтавщини, кожен з яких заплатив переправникам по 4 тис. доларів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 17 березня, рух невідомих поблизу кордону зі Словаччиною виявили за допомогою камери відеоспостереження. Порушників затримували зі стріляниною.

«Прикордонникам довелося здійснити попереджувальні постріли вгору, щоб зупинити втікачів, які саме долали інженерні загородження. Один з чоловіків встиг подолати паркан, тож правоохоронці проінформували про це співробітників Прикордонної поліції Словаччини. Інших трьох затримав прикордонний наряд», – зазначили в ДПСУ

Ухилянтами виявилися жителі Полтавщини, які дружили з дитинства. Вони зізналися, що контактували з переправником через соцмережі і перерахували йому по 4 тис. доларів. На чоловіків склали адмінпротоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).