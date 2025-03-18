Сергій Новак служив у Львівському, Волинському, Мукачівському та Луганському прикордонних загонах

Керівником Чопського прикордонному загону став полковник Сергій Новак. Він замінив Василя Вітровчака, якого перевели на вищу посаду у Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Як повідомили в ДПСУ 18 березня, до призначення у Чопський прикордонний загін Сергій Новак очолював штаб Житомирського прикордонного загону.

39-річний полковник є уродженцем Хмельницької області. У 2006 році закінчив Національну академію ДПСУ ім. Богдана Хмельницького, а у 2018 році отримав диплом магістра за напрямком «Безпека державного кордону». Сергій Новак служив у Львівському, Волинському, Мукачівському та Луганському прикордонних загонах.

Попередника Сергія Новака, полковника Василя Вітровчака, призначили на вищу посаду у Західне регіональне управління Держприкордонслужби.