Мукачівський прикордонний загін очолив Олександр Осипець

За наказом голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеко новим очільником Мукачівського прикордонного загону призначено Олександра Осипця. Його попередника – Богдана Ігнатюка – перевели на посаду керівника 6 прикордонного Волинського загону.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ 21 липня, до роботи на Закарпатті полковник Олександр Осипець очолював 3-й прикордонний загін ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса (Луганський прикордонний загін).

Колишній керівник Мукачівського прикордонного загону Богдан Ігнатюк став начальником 6 прикордонного Волинського загону

«Полковник Осипець має чималий досвід служби у прикордонному відомстві, є учасником бойових дій. Олександр Валерійович пройшов усі ланки офіцерських посад у підрозділах і органах охорони кордону Західного та Східного регіональних управлінь», – інформують в Держприкордонслужбі.

Колишнього керівника Мукачівського прикордонного загону, полковника Богдану Ігнатюка призначили начальником 6 прикордонного Волинського загону.

Додамо, що Мукачівський прикордонний загін охороняє 316 кілометрів кордону з Угорщиною та Румунією у Хустському, Рахівському, Берегівському і Тячівському районах, а 6-й прикордонний Волинський загін – 214 км кордону з Білорусією і 228 км –з Польщею.