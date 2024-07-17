Речник ДПСУ пояснив, навіщо у пунктах пропуску присутні співробітники ТЦК

Співробітники Територіальних центрів комплектування можуть перебувати на прикордонних пунктах пропуску. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише «Радіо Свобода». Втім, Андрій Демченко наголосив, що співробітники ТЦК не беруть участі в заходах прикордонного контролю, а перебувають на кордоні для допомоги прикордонникам.

За словами Андрія Демченка, співробітники ТЦК можуть перебувати у пунктах пропуску у певні години, до них можуть звернутися за роз’ясненнями співробітники ДПСУ.

«Вони там перебувають для того, щоб допомогти прикордонникам у разі, якщо у нас виникають якісь питання щодо документів або інформації стосовно людей, які перетинають. Тоді ми можемо звернутися до тих представників територіальних центрів комплектування, які можуть перебувати в пунктах пропуску», – розповів Андрій Демченко.

Речник ДПСУ також зазначив, що повістки на кордоні «масово, відкрито чи не відкрито» не видають. Також Андрій Демченко розповів, що людину, яка перетинає кордон, співробітники поліції можуть доставити територіальних центрів комплектування, якщо вона перебуває у розшуку. Інформація про розшук може відображатися в системі «Оберіг». У такому разі прикордонники сповіщають про це правоохоронців.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, з 17 липня у всіх чоловіків у віці від 18 до 60 при перетині кордону перевірятимуть наявність військово-облікового документа. Це може бути як паперовий, так і електронний документ.