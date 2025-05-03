Росія не змогла перетворити постійні важкі втрати на значні успіхи в Україні

2025 рік може стати рекордним для Росії за втратами серед військових. За перші 4 місяці російська армія могла втратити приблизно 160 тис. солдатів. Про це у суботу, 3 травня, повідомила британська розвідка.

За даними аналітиків, Росія могла втратити на війні проти України близько 950 тис. військових вбитими і пораненими з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. При цьому за перші 4 місяці 2025 року ворожа армія втратила приблизно 160 тис. солдатів.

За словами розвідників, якщо такі темпи втрат збережуться до кінця року, то 2025-й стане найдорожчим роком війни з погляду втрат російського особового складу, продовжуючи тенденцію до зростання.

Графік британської розвідки про втрати росіян у війні проти України

Генштаб ЗСУ повідомляв, що середньодобові втрати росіян у квітні 2025 року становили трохи більше як 1200 людей, загалом протягом місяця – 36 тис. солдатів. У березні середньодобові втрати Росії були приблизно 1300 військових.

«Поки що у 2025 році Росія не змогла перетворити постійні важкі втрати на значні успіхи в Україні», – додає британська розвідка.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що за 6 місяців Курської наступальної операції росіяни втратили близько 40 тис. своїх військових, з них понад 16 тис. – убитими.