Олександр Сирський заявив про зменшення втрат України

Головнокомандувач Збройних сил України заявив про успішні результати після оновлення курсу базової загальної військової підготовки (БЗВП). Зокрема, за словами Олександр Сирського, у березні зафіксували зменшення втрат особового складу. Про це головком повідомив у понеділок, 31 березня, на своїй Facebook-сторінці.

Олександр Сирський повідомив, що провів нараду щодо підсумків діяльності Збройних Сил України в березні 2025 року. Окремо Головнокомандувач зауважив, що у березні Сили оборони зазнали менших втрат, ніж у лютому. За словами Сирського, таких результатів вдалося досягти завдяки оновленому курсу базової військової підготовки. Проте, точні дані Олександр Сирський не оприлюднив.

«Ми осучаснили курс БЗВП та збільшили його тривалість до 1,5 місяця, запровадили обов’язковий адаптивний період новачків у бойових бригадах, і це дає позитивні результати – цього місяця ми зафіксували зниження втрат порівняно з попередніми. Однак, ще є над чим працювати. Варто досягати найвищих стандартів підготовки», – наголосив Олександр Сирський.

Серед головних завдань українських військових залишаються «утримання рубежів оборони та стабілізація ситуації на загрозливих напрямках».

«Завдяки прийнятим управлінським рішенням та стійкості українських воїнів цю задачу частково вдалося виконати, зокрема, що стосується Покровського напрямку. Тут, в операційній зоні ОТУ "Донецьк", противник зосереджує основні наступальні зусилля, однак, фактично буксує на місці», – розповів Олександр Сирський.

Українські військові, за словами Олександра Сирського, на деяких ділянках фронту просуваються вперед, покращують тактичне становище та повертають десятки позицій. На інших ділянках, за можливості, застосовують тактику активної оборони.

За даними Головнокомандувача, від початку березня, українська артилерія виконала близько 100 тис. вогневих завдань, оператори безпілотників – понад 81,7 тис. бойових спеціальних завдань, включно з 158 ураженнями засобами DeepStrike.

Додамо, що станом на 31 березня, російська армія втратила на війні проти України понад 915 тис. військових вбитими та пораненими. Водночас станови на 16 лютого, за даними Володимира Зеленського, Україна втратила на війні загиблими 46 тис. оборонців.

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року навчальні центри ЗСУ збільшили проведення базової загальновійськової підготовки до 1,5 місяця замість 30 днів. Нарощення базової загальновійськової підготовки передбачає збільшення тривалості програм вогневої підготовки, домедичної практики та інших додаткових ввідних курсів.

У лютому 2025 року програму БЗВП оновили з акцентом на психологічну стійкість. Зокрема, впровадили так званий нульовий день/день перезавантаження (адаптація цивільного до військового середовища), наростили зміст психологічної підготовки та додали «маршеву» підготовку (фізичні тренування) для формування витривалості військовослужбовців.