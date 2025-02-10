У всіх навчальних центрах, які готують мобілізаційні кадри ЗСУ, триває впровадження п’ятої редакції програми БЗВП з акцентом на психологічну стійкість. Про це у понеділок, 10 лютого, повідомило Міністерство оборони України.

В оновленій програмі загальна тривалість навчання залишається 1,5 місяця, з яких 41 добу відведено на заняття, 6 – на відпочинок та 1 – на адміністративні питання.

Серед ключових нововведень оновленої програми БЗВП:

впроваджений так званий нульовий день/день перезавантаження (адаптація цивільного до військового середовища),

нарощений зміст психологічної підготовки,

вивчення програмного забезпечення «Кропива»,

розширений курс з домедичної допомоги,

додано «маршеву» підготовку (фізичні тренування) для формування витривалості військовослужбовців.

«Навчальна програма включає удосконалені стрілецькі вправи з індивідуальної зброї на короткі дистанції (бій в безпосередньому контакті з противником до 100 м) та на швидкість, на що передбачено виділення додаткових боєприпасів», – зазначають у відомстві.

Також програмою передбачено підготовку з психологічної стійкості військовослужбовців шляхом переглядів фільмів віртуальної реальності «Перший бій».

Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник наголосив, що у ЗСУ оптимізували навчальний процес під час проходження БЗВП, прибравши застарілі елементи та зосередившись на практичних навичках та психологічній стійкості.

Програма включає чотири основні блоки:

ознайомчий курс – 8 годин,

курс індивідуальної підготовки – 107 годин,

навчання дій у складі підрозділу – 209 годин,

комплексне тактичне заняття – 48 годин.

Нагадаємо, згідно зі змінами до закону «Про військовий обов’язок і військову службу», з вересня 2025 року в Україні почнуть впроваджувати базову загальновійськову підготовку для студентів закладів вищої освіти. Її викладатимуть із другого курсу, навчання включатиме 90 академічних годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ та інших установах. Теорію мають пройти і чоловіки, і жінки.