Після проходження загальновійськової підготовки студенти складуть військову присягу

Базова загальновійськова підготовка для студентів закладів вищої освіти триватиме 300 академічних годин. Про це повідомило Міністерство оборони України у п’ятницю, 17 січня.

Базова загальновійськова підготовка для студентів стартує з вересня 2025 року, вона триватиме 300 академічних годин й включатиме:

90 годин теорії у закладах освіти,

210 годин практики у військових частинах і центрах

Теорію мають пройти і чоловіки, і жінки. Практичний курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням та після проходження медичного огляду.

«Під час навчань студенти отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, основ військової дисципліни. Також вони опанують навички поводження зі зброєю», – додають у Міноборони.

Після проходження загальновійськової підготовки студенти складуть військову присягу та отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність.

Нагадаємо, згідно з новим Законом про мобілізацію, що набув чинності з 18 травня, замість строкової служби для громадян в Україні запровадили базову військову підготовку (БЗВП). Наприкінці грудня 2024 року головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що Генштаб ЗСУ має створити умови, щоб базова загальна військова підготовка новобранців тривала 2 місяці, замість колишнього 30-денного навчання.

Як писав ZAXID.NET, БЗВП має підготувати кожну людину, здатну виконувати завдання як у мирний, так і воєнний час у бойових умовах.