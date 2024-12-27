БЗВП є обов’язковою для тих, хто не проходив військову службу

Генштаб ЗСУ має створити умови, щоб базова загальна військова підготовка новобранців тривала 2 місяці, замість колишнього 30-денного навчання. Про це у п’ятницю, 27 грудня, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

«Вже маємо перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку 1,5 місяці. Подальший курс новачка у військовій частині передбачений на 5-14 діб», – написав Олександр Сирський у Telegram.

Головком ЗСУ проте зазначив, що в умовах інтенсивних бойових дій 14-денний період адаптації новобранців у бригадах не завжди виконується.

Зазначимо, згідно з новим Законом про мобілізацію, що набув чинності з 18 травня, замість строкової служби для громадян в Україні запровадили базову військову підготовку (БЗВП). Наразі БЗВП становить три місяці – місяць базової загальновійськової підготовки, два місяці фахової.

Як писав ZAXID.NET, базова військова підготовка є обов’язковою підготовкою для тих, хто не проходив військову службу. БЗВП має підготувати кожну людину, здатну виконувати завдання як у мирний, так і воєнний час у бойових умовах.