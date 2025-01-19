Теоретична частина буде обов’язковою для всіх студентів

Студенти, які не складуть іспит з базової загальновійськової підготовки або відмовляться скласти присягу, не зможуть продовжити навчання у закладі вищої освіти. Про це повідомив заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, пише «Українська правда».

«Хочу підкреслити те, що базова загальновійськова підготовка є обов’язковою для всіх. І якщо студенти за якимись принципами, наприклад, не можуть скласти іспит чи склали його на "незадовільно", якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах», – зазначив Сергій Мельник.

Водночас «Освіта.ua» повідомляє, що теорію усі студенти будуть проходити у своїх вишах під час освітнього процесу, а практику – у військових частинах і центрах у свій канікулярний час.

Проходження базової загальновійськової підготовки є обов’язковим для всіх студентів вищих навчальних закладів. Водночас громадяни, які не матимуть БЗВП, не зможуть отримати роботу в органах державної служби, в органах місцевого самоврядування і органів прокуратури. Ті українці, які не пройдуть БЗВП, повинні будуть проходити базову військову службу, додав Сергій Мельник.

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Нагадаємо, згідно зі змінами до закону «Про військовий обов’язок і військову службу», з вересня 2025 року в Україні почнуть впроваджувати базову загальновійськову підготовку для студентів закладів вищої освіти. Її викладатимуть із другого курсу, навчання включатиме 90 академічних годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ та інших установах. Теорію мають пройти і чоловіки, і жінки. Практичний курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику за власним бажанням і після медичного огляду. Студенти мають опанувати тактичну, вогневу, розвідувальну та психологічну підготовку, основи військової дисципліни, домедичну допомогу, поводження зі зброєю. Після завершення цієї програми студенти складатимуть військову присягу, отримають сертифікат та військово-облікову спеціальність.