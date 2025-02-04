Президент підтвердив загибель понад 45 тис. українських захисників

Під час повномасштабної війни з української сторони загинули 45 тис. 100 захисників, повідомив у вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану. Ще 390 тис. українців зазнали поранень.

«Щодо наших людей точні цифри дуже важливі – 45 тис. 100 загиблих, близько 390 тис. випадків поранень», – заявив Володимир Зеленський.

Водночас президент пояснив, що багато українських військових повертаються на фронт після поранень. Так, за його словами, реальна кількість поранених українців менша, бо до статистики увійшли повторні поранення бійців. Нагадаємо, у грудні Зеленський заявив, що приблизно 50% українських поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема й легкі.

За словами Володимира Зеленського, приблизно 350 тис. російських солдатів загинули у війні проти України, приблизно 50-70 тис. росіян зникли безвісти під час бойових дій. Крім того, президент повідомив, що Росія втратила пораненими 600-700 тис. росіян.

Зазначимо, станом на 4 лютого дані Генштабу ЗСУ свідчать про втрати у майже 843 тис. солдатів. Крім того, окупанти втратили:

9938 танків;

20709 БМП;

22655 артилерійських систем;

35921 автомобільної техніки.

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент вперше озвучив втрати України у війні проти Росії – 31 тис. військових – так, за рік Україна втратила понад 14 тис. військовослужбовців. На початку грудня 2024 року Володимир Зеленський, відповідаючи на заяву Дональда Трампа про 400 тис. загиблих та поранених українських військових, повідомив про 43 тис. загиблих українських захисників.