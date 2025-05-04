Лісові пожежі зайнялися через російські обстріли

У Харківській області спалахнула масштабна лісова пожежа, яка охопила площу в понад 20 га. Через поширення вогню в лісах детонують боєприпаси, які залишили російські окупанти під час відступу, повідомив у неділю, 4 травня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вогонь поширився 4 травня по лісах в Ізюмському районі Харківської області. Станом на 16:30 пожежа охопила понад 20 га території.

«У лісі детонують боєприпаси, залишені російськими військами під час окупації», – повідомив Синєгубов.

За даними ДСНС, лісові пожежі спричинили російські удари по лісових масивах Борівської громади. Загалом на території лісів на Харківщині тривають роботи з ліквідації 11 пожеж, п’ять із яких сталися через російські обстріли.

Вогонь стрімко поширюється через сильний вітер на Харківщині. За словами голови ОВА, ситуація залишається складною, проте контрольованою.

На місці події працюють підрозділи ДСНС та піротехнічні розрахунки, а також співробітники місцевих лісових господарств. Місцевих мешканців, які живуть поблизу лісу, готуються евакуювати, оскільки вогонь дістався до житлової забудови в районі.