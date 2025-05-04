Усі пожежі рятувальники уже ліквідували

У Києві та Черкасах через ворожі удари та падіння уламків БпЛА в ніч на неділю, 4 травня, спалахнули пожежі, кілька людей отримали травми. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що в ніч на неділю повітряна тривога у Києві тривала годину, місто в цей час атакували російські безпілотники. В результаті атаки в столиці спалахнули пожежі. Зокрема, в Оболонському районі сталося займання на верхніх поверхах, вогонь охопив 7 автомобілів, пошкоджено також будівлю дитячого садочку. У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося займання в нежитловій зоні, а у Святошинському районі – трьох одноповерхових приватних будинків.

За попередніми даними, 11 мешканців отримали травми різного ступеня, серед них – 2 дитини.

«Загалом від російського терору постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років. На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та співробітники ДСНС. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин агресора», – розповіли у поліції Києва.

Також під російський обстріл вночі 4 травня потрапили Черкаси, було зафіксовано 5 пожеж за різними адресами.

«Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність», – зазначили у ДСНС.

Рятувальники також уточнили, що значних пошкоджень зазнали дві квартири на першому та другому поверхах 4-поверхового гуртожитку. Загалом в результаті дронової атаки у Черкасах постраждала 1 людина. Усі пожежі рятувальники уже ліквідували.

Нагадаємо, увечері п’ятниці, 3 травня, російські окупанти здійснили масовану атаку на Харків, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок атаки постраждали цивільні споруди у чотирьох районах міста, 47 людей зазнали поранень.