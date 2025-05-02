Рятувальник на місці ворожого удару по Запоріжжю, 1 травня 2025 рік

Увечері четверга, 1 травня, російські війська масовано атакували Запоріжжя безпілотниками. Відомо про щонайменше 29 поранених через ворожий удар. Про це повідомляє керівник області Іван Федоров.

О 21:41 Запорізька ОВА оголосила загрозу ударних безпілотників для регіону. Згодом у різних районах Запоріжжя пролунали вибухи.

За даними ОВА, росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. Сталися кілька пожеж, які ліквідували рятувальники.

«Росіяни поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, обʼєктах інфраструктури. Попередньо є люди під завалами», – писав керівник ОВА.

Наслідки масованої атаки БпЛА на Запоріжжя 1 травня

Іван Федоров також спростував попередню інформацію про загибель 61-річного чоловіка. Рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів, а медики доправили – до лікарні.

О 06:40 Федоров розповів про 29 постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. У них діагностували контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи.

«Серед травмованих 13-річний хлопчик. 12 людей на ранок перебувають в медзакладах обласного центру. Наразі вони отримують усю необхідну допомогу», – ідеться в повідомленні.