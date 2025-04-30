Наслідки атаки російських БпЛА на Харків 29 квітня

Російські окупанти завдали масованого удару БпЛА по Харкову ввечері 29 квітня, унаслідок чого постраждали щонайменше 45 людей, серед них двоє дітей та вагітна жінка. Також ворог вчергове атакував Дніпро, одна людина загинула, одна – поранена.

За даними начальника управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартака Борисенка, росіяни атакували Харків дронами типу «Герань-2» у період з 22:00 по 22:30.

Під ударами опинилися Київський, Шевченківський, Слобідський, Салтівський, Немишлянський райони міста.

Попередньо пошкоджено багатоквартирні, приватні будинки, цивільні автомобілі та підприємства. Окрім цього, пошкоджені дві міські лікарні.

Пресслужба обласної прокуратури показала наслідки ворожої масштабної атаки ударними БпЛА по Харкову напередодні ввечері.

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, станом на сьому годину ранку кількість постраждалих внаслідок вечірнього удару по Харкову становила 45 людей.

«31 людина отримала гостру реакцію на стрес, 14 людей отримали поранення різного ступеня важкості, п’ятеро – шпиталізовано до лікарень. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка», – написав керівник Харківщини.

У Дніпрі через масовану атаку БпЛА 29 квітня загинув 53-річний чоловік. 78-річний місцевий житель отримав поранення.



Керівник ОВА Сергій Лисак розповів, що найбільше руйнувань під час вечірньої атаки зафіксовано у приватному секторі місті. Де-не-де спалахнули пожежі, які вже приборкали рятувальники.



«Одна оселя місцевих знищена, ще декілька – потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик», – ідеться в повідомленні.