Ворожий дрон влучив у будинок в Самарівському районі

У ніч на вівторок, 29 квітня, російська армія знову масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Через атаку загинула 12-річна дівчинка. Про це пишуть голова ОВА Сергій Лисак та пресслужба ДСНС.

Рятувальники розповіли, що російський дрон поцілив у житловий будинок Самарівського району. З-під завалів власного дому місцеві мешканці самостійно витягли 12-річну дівчинку. Медики намагалися врятувати дитину, але вона померла дорогою до лікарні.

Шестирічну сестричку загиблої врятували надзвичайники та передали медикам. Постраждали також їхні батьки, але від госпіталізації відмовилися.

За даними ДСНС, в громаді частково зруйновані приватний будинок та господарська споруда, а також пошкоджено будинок і гараж.



Окрім цього, російські окупанти завдали удару по аграрному підприємству у Слов’янській громаді Синельниківського району – там спалахнула пожежа. Попередньо, загиблих та постраждалих немає.

По Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, ворог вдарив керованою авіабомбою. Наслідки з’ясовуються.



По Нікопольщині росіяни били артилерією та FPV-дронами. Потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади.

Наслідки ворожої атаки на Нікопольщину 29 квітня (Фото з Telegram-каналу Сергія Лисака)

У Нікополі від ворожих обстрілів постраждала 47-річна жінка, вона в стані середньої важкості. Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, інфраструктура та лінія електропередачі.