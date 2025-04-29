У ніч вівторка, 29 квітня, Київ вчергове атакували російські безпілотники. Унаслідок падіння уламків ворожих дронів у Деснянському районі згоріла база відпочинку, є постраждала. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

О 00:46 в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Уже о 00:56 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони.

Віталій Кличко згодом розповів, що через падіння уламків у Деснянському районі Києва згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Постраждала наразі одна жінка, вона отримала допомогу на місці.

Нагадаємо, у ніч на 28 квітня російські окупанти випустили майже 170 дронів по Україні. Внаслідок атаки постраждали Харківська, Донецька, Сумська та Черкаська області.

Також Повітряні сили під час відбиття атаки російських БпЛА втратили винищувач Су-27. Пілот зміг успішно катапультуватись. Триває розслідування інциденту.