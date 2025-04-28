Наслідки нічної атаки на Донеччину

З ночі на понеділок, 28 квітня, російські окупанти випустили майже 170 дронів по Україні. Внаслідок атаки постраждали чотири області, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

За даними українських військових, з 23:30 27 квітня окупанти атакували Україну 166 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами інших типів. Пуски відбувалися з території російських Курська, Міллерова та Орла.

«Основні напрямки удару – Сумщина та Черкащина. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Станом на 17:00 28 квітня Повітряні сили підтвердили збиття 40 безпілотників типу Shahed та дронів інших типів. Ще 74 дрони-імітатори локаційно втратили без негативних наслідків.

Результат роботи ППО 28 квітня

Внаслідок російської атаки постраждали чотири області – Харківська, Донецька, Сумська та Черкаська.

За даними голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, область пережила одну з наймасштабніших російських атак – щонайменше 15 дронів знищили над Черкащиною.

«Під ворожим прицілом була критична інфраструктура. Зокрема, пошкоджено об'єкт газового господарства.

Наразі без газопостачання частина споживачів обласного центру та довколишніх сіл», – повідомив він.

Нагадаємо, під час відбиття нічної атаки російських дронів Повітряні сили втратили винищувач Су-27, пілот літака успішно катапультувався. Військового доставили до медичного закладу для діагностики. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує, він перебуває у стабільному стані.