Наслідки атаки БпЛА на Київську область 1 травня

В одному з мікрорайонів Києва пролунали вибухи – за даними Шевченківської та Дарницької РДА у Києві, здетонували відтерміновані касетні боєприпаси, які могли розкидати ворожі дрони під час нічної атаки 1 травня. Внаслідок вибуху постраждала жінка.

Вибухи зафіксували вранці 1 травня у мікрорайоні Бортничі Дарницького району. За даними місцевої РДА, можливі повторні вибухи від розкиданих снарядів.

«Зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки дронів», – повідомили у пресслужбі Шевченківської РДА.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок детонації відтермінованого снаряда постраждала літня жінка. Її госпіталізували із травмами черепа.

У районних адміністраціях Києва закликали перебувати у безпечних місцях та в разі виявлення підозрілих предметів дотримуватися рекомендацій – негайно відійти в укриття та викликати поліцію.

Наразі в районі, де лунали вибухи, працюють піротехніки. У пресслужбі ДСНС Києва, поліція обмежила доступ на територію, потенційно небезпечну для громадян.

Нагадаємо, на початку квітня у пресслужбах ДСНС та МВС повідомили, що росіяни почали застосовувати дрони для скидання вибухонебезпечних предметів. Зокрема, вибухівку, скинути з дронів, зафіксували у Києві ще 11 квітня.