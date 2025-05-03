Внаслідок масованої атаки росіян постраждали житлові будинки у Харкові

Увечері п’ятниці, 3 травня, російські окупанти здійснили масовану атаку на Харків, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок атаки постраждали цивільні споруди у чотирьох районах міста, 47 людей зазнали поранень, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Перші вибухи у Харкові пролунали приблизно о 22:00 2 травня. За даними місцевої влади, місто масовано атакували російські ударні безпілотники.

Внаслідок ворожої атаки є руйнування у чотирьох районах міста. Зокрема, в Основ’янському районі через удар дрона пошкоджений будинок, магазин та загорівся дах житлової багатоповерхівки. В інших районах зайнялися пожежі, вибухова хвиля пошкодила житлові будинки та автомобілі, а також цивільна інфраструктура.

Станом на 00:30 3 травня відомо про 47 постраждалих внаслідок російської атаки. Вісім із них перебувають у середньому стані, їх госпіталізували. Серед постраждалих – 11-річна дівчинка, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Ігор Терехов повідомив, що станом на 22:35 у місті зафіксували щонайменше 17 влучань безпілотників. Скільки саме ворожих БпЛА завдали ударів по Харкову, наразі невідомо.

Доповнено 10:20. У пресслужбі Харківської обласної прокуратури повідомили, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Харків зросла до 51 людини. Серед поранених – 11-річна та 16-річна дівчата.

Правоохоронці встановили, що для атаки росіяни застосовували ударні дрони з термобаричними бойовими частинами, які створюють потужну вибухову хвилю і спричиняють масштабні руйнування. Саме застосування такого озброєння зумовило таку велику кількість постраждалих. За даними прокуратури, використання термобаричних бойових частин з боку росіян може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права.