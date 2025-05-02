Ворог випустив 150 дронів-камікадзе

У ніч на 2 травня російські окупанти атакували Україну 150 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Під ворожою атакою були схід, північ та центр країни, інформують Повітряні сили.

Ворожий повітряний напад, який тривав з 21:30 1 травня, відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

«Станом на 08:00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА типу Shahed. Ще 62 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені», – зокрема ідеться в дописі.

Результати роботи Сил ППО 2 травня

Через ворожу атаку цієї ночі постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

У Запоріжжі через атаку дронів постраждали 29 людей, серед яких 13-річний хлопчик. 12 поранених були госпіталізовані. У місті пошкоджено 27 багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, нежитлові будівлі та заклади освіти.



«Зруйновані й приміщення локомотиворемонтного заводу “Укрзалізниці” – цивільного підприємства, що спеціалізується на ремонті пасажирських електротягів», – повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

У Слов’янській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині від російських дронів постраждали двоє чоловіків. 47-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Інший 31-річний потерпілий від госпіталізації відмовився. Також сталися пожежі на двох підприємствах.