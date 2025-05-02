Окупований Крим вночі зазнав комбінованої атаки
Росіяни заявили про нібито 89 збитих дронів над півостровом
У ніч проти 2 травня безпілотники та ракети атакували окупований Кримський півострів. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.
Упродовж ночі на окупованому півострові щонайменше п’ять разів лунала повітряна тривога.
За даними аналітика Петра Андрющенка, під атакою БпЛА були:
- Саки;
- Новофедорівка;
- Журавлівка, Сімферопольський район,
- Гвардійське та район аеродрому «Бельбек»,
- Севастополь (у районі мису Херсонес, Севастопольської бухти, Качі та Балаклави).
Telegram-канал «Кримський вітер» з посиланням на очевидців повідомив, що в Севастополі, Джанкої, а також у Саках, Новофедорівці та Качі, де розташовані військові аеродроми, лунали вибухи.
Російське міноборони традиційно заявило, що їхні Сили ППО нібито збили протягом ночі 121 БпЛА, зокрема 89 дронів – над територією окупованого Криму.
Мешканці півострова повідомили про наявність наслідків ураження на землі. Зазначається, що поблизу військового аеродрому в Саках відбулась вторинна детонація складу з боєприпасами. Окрім цього, є повідомлення про прильоти по ракетній бригаді у Гвардійському.
Увага, на відео присутня ненормативна лексика!
Зауважимо, на час публікації новини українська сторона не підтверджувала атаку на окупований Крим.
Раніше повідомлялось, що ударні дрони СБУ вразили Муромський приладобудівний завод у Володимирській області РФ. На заводі пролунало п’ять вибухів. Попередньо відомо про ураження двох будівель, виникла пожежа.