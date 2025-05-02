Безпілотники атакували об'єкти ворога в окупованому Криму 2 травня

У ніч проти 2 травня безпілотники та ракети атакували окупований Кримський півострів. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Упродовж ночі на окупованому півострові щонайменше п’ять разів лунала повітряна тривога.

За даними аналітика Петра Андрющенка, під атакою БпЛА були:

Саки;

Новофедорівка;

Журавлівка, Сімферопольський район,

Гвардійське та район аеродрому «Бельбек»,

Севастополь (у районі мису Херсонес, Севастопольської бухти, Качі та Балаклави).

Telegram-канал «Кримський вітер» з посиланням на очевидців повідомив, що в Севастополі, Джанкої, а також у Саках, Новофедорівці та Качі, де розташовані військові аеродроми, лунали вибухи.

Російське міноборони традиційно заявило, що їхні Сили ППО нібито збили протягом ночі 121 БпЛА, зокрема 89 дронів – над територією окупованого Криму.

Мешканці півострова повідомили про наявність наслідків ураження на землі. Зазначається, що поблизу військового аеродрому в Саках відбулась вторинна детонація складу з боєприпасами. Окрім цього, є повідомлення про прильоти по ракетній бригаді у Гвардійському.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Зауважимо, на час публікації новини українська сторона не підтверджувала атаку на окупований Крим.

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