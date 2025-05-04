Придніпровський районний суд міста Черкаси визнав 21-річного уродженця Києва Дениса Синявського винним в організації незаконного переправлення осіб через кордон. Обвинувачений отримував підроблені документи від благодійних організацій і передавав їх до Львівської обласної військової адміністрації, яка вносила чоловіків у Єдиний комплекс інформаційних систем «Шлях» для виїзду за кордон. Його засудили на 7 років з конфіскацією майна. Про це повідомив «Судовий репортер».

У вироку описують чотири епізоди злочинної діяльності із липня 2022 року по січень 2023 року. Військовозобовʼязаним чоловікам за 2500 доларів оформляли документи волонтерів благодійних організацій «БФ «Наші добрі справи», «БФ «Український джавелін»» і «БФ Степана Бандери».

З матеріалів справи зʼясувалося, що Синявський діяв у змові з ще двома співучасниками, один з них був лідером. Однак спільники на засідання суду не зʼявлялися і їх оголосили в розшук. Своєї вини Синявський не визнав.

«Синявський запевнив, що не має ніякого відношення до Львівської ОВА. Його завданням було структуризувати інформацію, він відповідав на повідомлення, відправляв документи. Начебто не розумів, що робить протиправні дії. Також був оформлений керівником БО “Байрактар” і виїжджав за кордон для супроводження фур, але повертався в Україну. Хлопець переконаний, що його вина полягає в тому, що він не приділяв достатньої уваги, щоб розібратися, з якою метою люди подавали документи», – пише «Судовий репортер».

З початком повномасштабного вторгнення 19-річний Денис Синявський із сімʼєю переїхав у Львівську область. Батько допомагав у Львові волонтерському центру розвантажувати гуманітарні вантажі. А Дениса попросили допомагати з документацією на товари.

Батько обвинуваченого на суді розповів, що коли дізнався про розслідування, в СБУ йому повідомили, що його син є лише свідком у справі, а підозрюваними – інші двоє. За його словами, волонтерським центром керував той, хто був керуючим партнером в адвокатському обʼєднанні, яке потім представляло інтереси у цій справі. Раніше цей адвокат запросив його сина працювати в їхньому центрі. А коли керівник «волонтерського центру» надав своїх адвокатів, то батько не підозрював, що йому не можна довіряти і через це на досудовому слідстві нічого про нього не говорив.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений і його спільники встигли заробити понад 400 тисяч гривень. Невідомо, як розподілялися ці гроші, але в грудні 2022-го Денис Синявський став власником автомобіля Volkswagen Caddi.

Дениса Синявського засудили до мінімального тюремного строку – 7 років з конфіскацією майна. Він має право оскаржити вирок в апеляції, а поки вийшов під заставу.

Інші три волонтери завдяки системі «Шлях» виїхали з України і не повернулися. Щодо інших двох співучасників – Тимура Карасьова і Олега Міхова – матеріали виділили в окреме провадження. Їх оголосили в розшук.

Нагадаємо, у 2023 році NGl.media зробило розслідування про те, що Львівська ОВА дозволила виїзд за кордон через систему «Шлях» представникам сумнівних волонтерських організацій. Журналісти зʼясували, що низка благодійних фондів були повʼязані з колишнім радником голови Львівської ОВА Олексієм Шевчуком, який майже рік очолював координаційний штаб із питань гуманітарної допомоги, а також із адвокатським обʼєднанням Barristers.