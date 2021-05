Загострення конфлікту між Ізраїлем та бойовиками ісламістського угрупування ХАМАС триває вже другу добу. За підрахунками інформагентства Reuters, в результаті бойових дій загинули щонайменше 35 людей в Секторі Гази та ще п’ять в Ізраїлі.

Ізраїль здійснив сотні авіаударів по Сектору Гази в середу зранку, 12 травня, у відповідь на масивний ракетний обстріл Беер-Шеви та Тель-Авіва з боку ХАМАСу – палестинці запустили по цих містах близько 210 ракет.

В результаті обстрілу Сектору Гази обвалився багатоповерховий житловий будинок, ще один зазнав значних пошкоджень. ВПС Ізраїлю заявили, що в ході операції її бойові літаки ліквідували кількох керівників військової розвідки ХАМАСу. Інші авіаудари, як зазначають військові, були націлені на місця запуску ракет, офіси та будинки лідерів палестинського угруповання.

фото EPA, AFP

Ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС

Бойові дії розпочалися після кількох днів вуличних конфліктів між ізраїльської поліцією та палестинцями на Храмовій горі в Східному Єрусалимі. ХАМАС висунув ультиматум ­– якщо Ізраїль не відведе війська та поліцейських, вони розпочнуть ракетний обстріл.

Перший ракетний удар ХАМАС завдав по околицях Ізраїлю 10 травня. Натомість наймасивніший обстріл відбувся наступного дня ­– тоді палестинці випустили понад 400 ракет, націлених на південь країни.

This is probably the greatest ever iron dome video. Dozens of interceptors being fired and intercepting rockets from Gaza #Israel #Gaza pic.twitter.com/Glv2GbMy6T