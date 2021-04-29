Киргизстан і Таджикистан стягують до кордонів війська

Сутички селян з Киргизстану і Таджикистану переросли в збройний прикордонний конфлікт з жертвами. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Конфлікт пов'язаний зі спробою встановити камери відеоспостереження в районі водозабору «Головний» на кордоні. Влада Киргизстану раніше встановила такі ж камери зі свого боку, але виступила проти їх встановлення зі сторони Таджикистану.

Коли представники Таджикистану спробували встановити такі ж камери, місцеві мешканці почали закидувати одне одного камінням. Але вже 29 квітня, сутички переросли в стрілянину між військовими підрозділами обох країн.

Прикордонні війська Таджикистану заявили, що в 13:05 за місцевим часом «на ділянці водорозподільчого пункту "Головний" військовослужбовці Киргизької Республіки відкрили вогонь по військовослужбовцях Прикордонних військ Республіки Таджикистан». Країна звинуватила Киргизстан у спробі захопити водозабір.

Киргизстан натомість покладає відповідальність за загострення ситуації на таджицьку сторону.

«Почалася перестрілка між військовими підрозділами сторін. За попередніми даними, таджицька сторона встановлює позиції мінометних розрахунків», – йдеться в заяві прикордонників.

Точна кількість постраждалих поки що не відома. Киргизстан заявив про 11 поранених, з яких семеро – з вогнепальними пораненнями. Один з поранених, за повідомленням киргизької сторони, помер.

Зі сторони Таджикистану вогнепальні поранення отримали щонайменше дві людини, ще семеро отримали травми від каміння.

Киргизстан вже запровадив режим надзвичайної ситуації і почав евакуацію мешканців найближчих до місця конфлікту сіл. За попередніми даними, киргизькі спецпризначенці захопили один з прикордонних пунктів Таджикистану.

Протяжність таджицько-киргизького кордону становить 970 км. З них делімітовано і демарковано тільки 519 кілометрів. На лінії кордону є 70 спірних ділянок, які часто призводять до розбіжностей з приводу використання води, пасовищ і землі серед жителів прикордонних районів, і іноді – аж до загибелі і поранення людей.

Водозабір «Головний» був побудований в 60-х роках за заявкою Киргизької РСР, але Таджикистан вважає, що він знаходиться на його території.

Конфлікти між жителями сіл, розташованих поряд з водозабором, відбувалися і раніше. У 2014 році в такому конфлікті з обох сторін постраждали дев'ять осіб.