Через атаку росіяни не могли купити квитки на поїзд через сайт та застосунок РЖД

Кіберфахівці Головного управління розвідки атакували сервіси російської податкової, митниці та залізниці. Про це повідомило агентство «Укрінформ» та низка медіа з посиланням на джерела в українській розвідці в п’ятницю, 13 червня.

Як йдеться, у період з 10 по 12 червня українські хакери провели серію успішних кібератак на ресурси російської податкової та митної служби. У результаті внутрішній документообіг сервісів деякий час був паралізований.