Хакери ГУР паралізували роботу сервісів митниці, залізниці та податкової в РФ
У розвідці зауважили, що ці структури підтримують війну РФ проти України, а тому є законними цілями для кібератак
Кіберфахівці Головного управління розвідки атакували сервіси російської податкової, митниці та залізниці. Про це повідомило агентство «Укрінформ» та низка медіа з посиланням на джерела в українській розвідці в п’ятницю, 13 червня.
Як йдеться, у період з 10 по 12 червня українські хакери провели серію успішних кібератак на ресурси російської податкової та митної служби. У результаті внутрішній документообіг сервісів деякий час був паралізований.
Федеральна митна служба РФ визнала DDoS-атаку, однак описала її як «ускладення в інформаційному обміні з операторами зовнішньоекономічної діяльності».
Аналогічних кібератак зазнали сервіси, пов’язані з митною та податковою службами РФ. Йдеться про:
- провідного російського розробника цифрових рішень для бухгалтерії та бізнесу «Контур»;
- національну систему цифрового маркування «Честный знак»;
- сервер для електронного підпису «ГосКлюч».
Також хакери ГУР знову атакували сайт і мобільний сервіс РЖД. Учора впродовж дня росіяни не могли придбати квитки на поїзд через сайт та застосунок російської залізниці. Найбільше нарікань надійшло від жителів Санкт-Петербурга, Тверської та Свердловської областей РФ.
У РЖД підтвердили технічні збої в роботі сайту та мобільного застосунку через потужну DDoS-атаку. Компанія порадила росіянам купувати квитки лише в касах на вокзалах і залізничних станціях.
У розвідці зауважили, що РЖД, податкова та митна служба РФ максимально підтримують та сприяють російській агресії проти України, а тому є законними цілями для кібератак.
Нагадаємо, 4 червня хакери ГУР атакували ресурси російського конструкторського бюро «Туполєв», яке є одним з провідних виробників авіатехніки в РФ. Серед іншого, розвідці вдалось ідентифікували причетних до обслуговування російської стратегічної авіації.