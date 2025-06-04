Головна сторінка сайту КП «Туполєв» після атаки ГУР

Кіберспеціалісти Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували ресурси російського конструкторського бюро «Туполєв», який є одним з провідних виробників авіатехніки в РФ. Про це в коментарі УП повідомив неназваний співробітник української розвідки.

Завдяки операції, ГУР отримало доступ до інформації стратегічного рівня. Серед іншого, ідеться про внутрішнє службове листування, особисті дані працівників, адреси проживання, резюме інженерів, дані про закупівлі та протоколи закритих нарад.

За словами джерела видання, українська розвідка певний час моніторила документообіг конструкторського бюро, а здобута кіберфахівцями інформація дозволяє ідентифікувати причетних до обслуговування російської стратегічної авіації.

«Тепер не лишилося фактично нічого таємного в діяльності КБ "Туполєв" для української розвідки, зокрема – ми заволоділи вичерпною інформацією про осіб, які безпосередньо залучені до обслуговування російської стратегічної авіації. Результат вочевидь буде помітним як на землі, так і на небі», – додав співробітник ГУР.

Окрім цього, українські кіберспеціалісти розмістили на офіційному сайті КБ «Туполєв» зображення сови з російським літаком в пазурах. Як відомо, сова є елементом великої й малої емблем ГУР.

Раніше ZAXID.NET писав, що 1 червня унаслідок унікальної спецоперації СБУ було уражено 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах РФ. Відомо про ураження 41 літака, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Загальна вартість ураженої російської стратегічної авіації становить близько 7 млрд доларів.