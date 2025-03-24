Індійська компанія Park Controls & Communications в обхід санкціям постачала російській EMT підсанкційне військове обладнання з Європи. Схему викрила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm завдяки даним від української хакерської групи «256 Кібер Штурмова».

З’ясувалось, що російське товариство з обмеженою відповідальністю «EMT» замовляло європейське підсанкційне обладнання через індійську компанію Park Controls & Communications та оплачувало замовлення в рупіях через Sberbank India. Індійська сторона своєю чергою запевняла європейського виробника, що Індія є кінцевим користувачем і до РФ товари не передаються.

Російська ЕМТ є офіційним представником у РФ понад 20 закордонних фірм. Компанія здійснює постачання практично всіх видів устаткування і технічних засобів, що використовуються під час наземних і льотних (полігонних, ходових) випробувань виробів аерокосмічної галузі, кораблебудування, автомобільної, радіоелектронної галузей тощо.

30 жовтня 2024 року компанія потрапила під санкції США, однак продовжила вести бізнес з індійською компанією Park Controls and Communications Private Limited (PCC). Кіберактивісти відзначають, що в переліку клієнтів індійської РСС є також Міноборони та Повітряні сили Індії.

У вересні 2023 року підприємство ЗАО «Зенит-Инвестпром» з російського Красногорська замовило у ТОВ «ЕМТ» поставку іноземного обладнання з супутніми послугами на суму 59 млн індійських рупій. При цьому розрахунок здійснювався через Sberbank India в індійській валюті.

«Обладнання, яке замовлялось – це коліматорний стенд IRCOL Collimator, виробництва французької компанії HGH Infrared Systems. Як зазначає на своєму сайті виробник, “стенд IRCOL – це випробувальне обладнання, призначене для визначення характеристик і перевірки працездатності будь-яких електрооптичних систем: видимих камер видимої й КХІЧ частин спектра, приладів нічного бачення, тепловізорів, лазерних далекомірів, багатоосьових прицільних пристроїв”», – ідеться в повідомленні.

Індійський посередник Park Controls & Communications Ltd. замовив коліматор у французької HGH. Росіяни мали отримати обладнання до кінця червня 2024 року, але через затримки коліматор доставили лише в грудні. Увесь цей час індійська сторона тримала росіян в курсі й надсилала їм всі конфіденційні листування з виробником.

Документ з доказами, що представники індійської фірми надавали консультації для налагодження встановленого в РФ обладнання (Фото InformNapalm)

До того ж представники індійської фірми надавали консультації для налагодження обладнання, вже встановленого в РФ на території ПАО «Красногорский завод имени С.А. Зверева» для «Зенит-Инвестпром».

У французькій компанії HGH Infrared System наголосили, що чітко дотримують санкційної політики та не постачають свою продукцію до заборонених країн.

«HGH дуже серйозно ставиться до своїх зобов’язань згідно з чинним законодавством. Ми не продаємо нашу продукцію в Росію і вимагаємо від усіх третіх сторін, з якими ми ведемо справи, дотримуватися цієї вимоги. Дізнавшись, що клієнт може порушувати умови продажу, ми припинили наші відносини з ним, оскільки він не зміг надати доказів протилежного», – зазначив речник HGH Infrared System.

Після цього індійська PCC просила росіян тимчасово повернути поставлене обладнання з метою демонстрації індійському представнику французької фірми.

«Обидві сторони (російська та індійська) справді розглядали варіант повернення в Індію обладнання для демонстрації представниками HGH, нібито їх обладнання “ніколи не покидало Індію”. Після цього вони планували, що їм розблокують роботу устаткування і його можна буде знову відправити в Росію», – кажуть в InformNapalm.

Там додають, що з отриманої документації видно, що аналогічним обладнанням, як у французів, володіє ізраїльська компанія СІ Systems. У разі, якщо російська сторона не розв’яже проблему з французьким коліматором, то вони очевидно звернуться до ізраїльського контрагента. Тим більше, що подібне обладнання – коліматор METS-S (виробництва CI Systems) є в АТ «НВО “Оріон”» у Москві, і не використовувалось з 2022 року.

У своїх листуваннях росіяни називають індійську Park Controls And Communications Private Limited «надійним постачальником обладнання з недружніх країн». Також, PCC зараз виконує ще низку контрактів для російської військово-оборонної промисловості.