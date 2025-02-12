Кіберфахівці ЗСУ та Головного управління розвідки МОУ провели масштабну кібероперацію проти компанії «Газстройпром» та ще 22 підприємств. Про це повідомило у середу, 12 лютого, джерело українським ЗМІ, серед яких «Бабель».

Українські кіберфахівці з 7 по 8 лютого провели масштабну атаку на російські підприємства, які займаються будівництвом та обслуговуванням нафто-газової інфраструктури Росії. Під ударом опинився головний підрядник російського «Газпрому» – «Газстройпром» та ще 22 компанії.

За результатами операції:

виведено з ладу понад 120 фізичних серверів-гіпервізорів,

знищено файлові сховища з документацією загальним обсягом 2 млн гігабайтів або 2 тис. терабайтів,

непридатними для роботи залишились понад 10 тис. комп’ютерів співробітників підприємств.

«Робота усіх систем та сервісів – зупинена. Збитки, завдані компаніям, які живлять геноцидну війну проти України, можуть становити від десятків до сотень мільйонів доларів», – додало джерело.

Нагадаємо, 5 грудня у Росії через кібератаку постраждав один з найбільших банків. Користувачі втратили доступ до банкінгу «Газпромбанку» та не могли зняти готівку у терміналах.