Хакери завдали підряднику російського «Газпрому» збитків на мільйони доларів
Під атакою опинилася компанія «Газстройпром»
Кіберфахівці ЗСУ та Головного управління розвідки МОУ провели масштабну кібероперацію проти компанії «Газстройпром» та ще 22 підприємств. Про це повідомило у середу, 12 лютого, джерело українським ЗМІ, серед яких «Бабель».
Українські кіберфахівці з 7 по 8 лютого провели масштабну атаку на російські підприємства, які займаються будівництвом та обслуговуванням нафто-газової інфраструктури Росії. Під ударом опинився головний підрядник російського «Газпрому» – «Газстройпром» та ще 22 компанії.
За результатами операції:
- виведено з ладу понад 120 фізичних серверів-гіпервізорів,
- знищено файлові сховища з документацією загальним обсягом 2 млн гігабайтів або 2 тис. терабайтів,
- непридатними для роботи залишились понад 10 тис. комп’ютерів співробітників підприємств.
«Робота усіх систем та сервісів – зупинена. Збитки, завдані компаніям, які живлять геноцидну війну проти України, можуть становити від десятків до сотень мільйонів доларів», – додало джерело.
Нагадаємо, 5 грудня у Росії через кібератаку постраждав один з найбільших банків. Користувачі втратили доступ до банкінгу «Газпромбанку» та не могли зняти готівку у терміналах.