Банк входить до трійки найбільших банків Росії

У Росії через кібератаку постраждав один з найбільших банків. Користувачі втратили доступ до банкінгу «Газпромбанку» та не могли зняти готівку у терміналах. Про це у четвер, 5 грудня, повідомило джерело у ГУР низці українських ЗМІ, серед яких «Суспільне».

У четвер стало відомо про успішну кібератаку українських розвідників на системи підсанкційного «Газпромбанку». Він входить до трійки найбільших банків Росії.

Внаслідок потужної DDOS-атаки клієнти банку втратили доступ до онлайн-банкінгу та мобільного кабінету користувача. Також атака заблокувала роботу терміналів «Газпромбанку» по всій Росії.

«Так у громадському транспорті Томська перестали працювати термінали оплати за проїзд. Аналогічна проблема накрила громадський транспорт Воронежа. Через параліч роботи терміналів «Газпромбанку» Самарська філармонія продавала квитки лише за готівку і лише у касах, адже онлайн-покупка та оплата картками була неможлива», – зазначив співрозмовник.

Він додав, що російські ЗМІ також підтвердили факт DDOS-атаки на сайт банку.

Нагадаємо, наприкінці листопада у найбільших російських операторів, зокрема Мегафон, МТС, YOTA, Білайн, Ростелеком, Т2, Тінькофф Мобайл стався масштабний збій. Також перебої зафіксували у роботі Telegram і Discord, які росіяни активно використовують для координації своїх дій. Паралізувати роботу операторів вдалося завдяки успішній операції української IT-армії.