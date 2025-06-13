Нардеп Євгеній Шевченко отримав ще одну підозру у державній зраді

Народному депутату Євгенію Шевченку оголосили ще одну підозру у державній зраді. За даними слідчих, чоловік працював в інтересах Росії вже під час повномасштабного вторгнення. Про це у п’ятницю, 13 червня, повідомили у пресслужбах СБУ та ДБР. Зауважимо, що правоохоронці не розголошують ім’я підозрюваного, однак з деталей справи зрозуміло, що йдеться саме про Євгенія Шевченка.

У листопаді 2024 року правоохоронці оголосили Шевченку підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) через те, що той до початку повномасштабного вторгнення шкодив обороноздатності країни. Працюючи на Росію, у 2021 році нардеп дискредитував чинну владу, викривляючи факти та події в країні, та публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України.

Наразі слідчі встановили, що Шевченко працював на Росію й після початку повномасштабного вторгнення. За даними СБУ, після 24 лютого 2022 року нардеп розповсюджував фейки російської пропаганди, в яких закликав українців скласти зброю та не чинити опір окупантам, а також намагався дискредитувати Сили оборони.

«Він записував програми на власних каналах, давав інтерв’ю проросійським блогерам та експертам, а потім цей контент поширювався через російські пропагандистські ЗМІ. Його метою було створення в російському суспільстві хибного враження, що це офіційна позиція представника української влади», – уточнили у ДБР.

На підставі зібраних нових доказів Євгену Шевченку оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Раніше нардепу загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років, тепер він може отримати довічний тюремний строк.