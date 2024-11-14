Експертиза підтвердила факти злочинних дій нардепа щодо обороноздатності та інформаційної безпеки України

Співробітники Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора оголосили підозру в державній зраді чинному народному депутатові. Підозрюваний систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах Росії, повідомили в пресцентрі СБУ 14 листопада.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, утім, за даними ЗМІ, ідеться про Євгенія Шевченка, який нещодавно закликав президента Володимира Зеленського розпочати перемовини з Росією.

Як встановило слідство, народний депутат масово розповсюджував фейки російської пропаганди щодо подій в Україні та її зовнішньополітичного курсу, а протягом жовтня-листопада цього року поширював викривлену інформацію про командування Сил оборони України та суспільні настрої серед українців.

«Для розгону кремлівських наративів він активно використовував свої канали у відеохостингу YouTube і Telegram, а також ефіри в українських та ворожих ЗМІ», – зазначили правоохоронці.

Також відомо, що протягом 2020-2023 років підозрюваний народний депутат неодноразово відвідував Білорусь, де спілкувався із керівництвом цієї держави та налагоджував схеми щодо закупівлі для підконтрольних йому компаній електроенергії та аміачних добрив по заниженій вартості. Після цього підпорядковані йому компанії продавали ці ресурси за штучно завищеною ціною. Як свідчать матеріали слідства, для реалізації схем нардеп залучав підставних людей, у тому числі нерезидентів підконтрольних йому фірм.

На підставі одержаних доказів нардепу повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що відомо про Євгенія Шевченка

52-річний народний депутат Євгеній Шевченко обирався до Верховної Ради від партії «Слуга народу» у 2019 році. Народний депутат є членом комітету з питань економічного розвитку. Євгеній Шевченко запам’ятався скандалом із візитом до самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка у квітні 2021 року. Шевченко поїхав до Мінська, попри відмову України визнати результати виборів президента у Білорусі.

У травні 2021 року Шевченка виключили із фракції «Слуги народу» за його власним проханням.

У березні 2022 року попри воєнний стан і заборону виїзду з країни, Євгеній Шевченко намагався перетнути кордон із Польщею, але був затриманий співробітниками Служби безпеки.

У травні 2023 року голова ГУР Кирило Буданов повідомив, що нардеп Євгеній Шевченко допомагав українській розвідці у побудові комунікації з самопроголошеним президентом Білорусі. Метою залучення Шевченка нібито було мінімізація або взагалі виключення військової агресії з території РБ.

У 2024 році Євгеній Шевченко у своєму дописі в Telegram закликав президента України Володимира Зеленського до переговорів з Російською Федерацією. Також він заявив, що написав листа Дональду Трампу і віцесекретарю Джей Де Венсу щодо сприяння у припиненні авторитаризму та диктатури в політичному житті України.

Також Євгеній Шевченко голосував проти законопроєкту щодо заборони УПЦ (МП).