Євгеній Шевченко, який оскандалився своєю симпатією до білоруського диктатора Лукашенка, насправді працював на українську розвідку

Народний депутат України Євгеній Шевченко, який раніше прославився як прихильник білоруського диктатора Аляксандра Лукашенка, допомагав ГУР у побудові комунікації з самопроголошеним президентом Білорусі. Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов в програмі «Різні Люди».

За його словами, щоб мінімізувати або взагалі виключити військову агресію з території РБ, військова розвідка задіяла всі можливі шляхи комунікації і навіть залучила для цього депутата Верховної Ради.

«Ми задіяли всі можливі шляхи комунікації. Навіть задіяли, скажімо так, одного народного депутата. Задля того, щоб не допустити втягування Білорусі у війну, це перша мета. Друга мета – коли сталося витіснення російської армії, недопущення повторного заходу з Білорусі. Як показав час, станом зараз цього вдалося досягти», – відповів Буданов у відповідь на питання, як Україна контактує з Білоруссю.

Далі керівник ГУР розповів, що мова йде саме про депутата Євгена Шевченка, який раніше багато разів часто їздив до Білорусі, навіть коли Лукашенко став відкрито підтримувати російського диктатора Путіна.

«Ну, всі розуміють. Це пан Євгеній Шевченко. Ми користуємось можливостями його комунікації, його зв'язками. Ніколи цього не приховували. І він ефективний у цьому процесі. Шевченко досить давно допомагає нам і не відмовлявся, коли ми просили допомоги», — підсумував Буданов.

Зазначимо, що народному депутату Євгенію Шевченку 51 рік, він обрався до ВРУ від «Слуги народу». Євгеній Шевченко запам’ятався скандалом із візитом до самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка 20 квітня 2021. Євгеній Шевченко поїхав до Мінська, попри відмову України визнати результати виборів президента у Білорусі.

24 травня 2021 року Шевченка виключили із фракції «Слуги народу» за його власним проханням.

8 березня 2022 року попри воєнний стан і заборону виїзду з країни, Шевченко намагався перетнути кордон із Польщею, але був затриманий Службою безпеки України.