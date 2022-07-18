Євгенія Шевченка змусили скинути кітель ЗСУ і вигнали з сесійної зали парламенту

Народні депутати України змусили позафракційного депутата Євгенія Шевченка, який раніше був у фракції «Слуга народу», ​залишити сесійну залу за несанкціонований однострій Збройних сил України. Про це повідомив депутат «Європейської солідарності» Володимир В'ятрович.

Претензії до Шевченка на засіданні 18 липня виникли через те, що той був вдягнений у камуфляж, а його мають право носити лише військовослужбовці ЗСУ та інші військові формування, встановлені законодавством України.

«Сеанс екзорцизму під куполом Ради, або білоруська ДРГ в парламенті. Разом із колегами з «Європейської Солідарності» вигнали із зали засідань ВРУ ватника і фаната самозванця Лукашенка Євгєнія Шевченка, який посмів одягнути на себе однострій ЗСУ. Не дозволимо ганьбити честі справжніх захисників України!», – написав В’ятрович на своїй Facebook-сторінці оприлюднивши відповідне відео.

Зазначимо, що народному депутату Євгенію Шевченку 49 років, він обрався до ВРУ від «Слуги народу». Євгеній Шевченко запам’ятався скандалом із візитом до самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка 20 квітня 2021. Євгеній Шевченко поїхав до Мінська, незважаючи на відмову України визнати результати виборів президента у Білорусі.

24 травня 2021 року Шевченка виключили із фракції «Слуги народу» за його власним проханням.

8 березня попри воєнний стан і заборону виїзду з країни, Шевченко намагався перетнути кордон із Польщею, але був затриманий Службою безпеки України.