Правильне харчування - чудовий початок для здоров'я печінки

Здоров'я печінки є важливою частиною загального самопочуття. Печінка виконує сотні важливих функцій, таких як детоксикація, виробництво білка та біохімічних речовин, які необхідні для травлення. На здоров’я печінки значною мірою впливає те, що ми їмо. Доктор Бхумеша Тьягі назвав Onlymyhealth сім найкращих продуктів, які допоможуть захистити і підтримувати печінку. Це доступні продукти, і їх легко включити у раціон.

Продукти харчування для захисту печінки

1. Кава. Дослідження довели, що вживання кави корисне для здоров'я печінки. Вона запобігає цирозу та фіброзу печінки і навіть знижує ризик раку печінки. Переваги пов'язані з такими сполуками, як хлорогенова кислота та кафестол, які мають антиоксидантну та протизапальну дію. Обирайте чорну каву, бо надмірне вживання цукру та неякісних вершків зводить нанівець деякі переваги.

2. Зелений чай. Він відомий високою концентрацією антиоксидантів, зокрема катехінів. Ці сполуки покращують рівень ферментів печінки, зменшують оксидативний стрес і зменшують накопичення жиру в печінці. Регулярне вживання зеленого чаю може допомогти захистити від неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) та інших захворювань печінки.

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3. Ягоди. Чорниця, малина, полуниця та журавлина багаті на антоціани – потужні антиоксиданти, які надають їм яскравого кольору. Ці ягоди захищають печінку від пошкодження, зменшують запалення та покращують її функцію. Їх можна вживати свіжими, замороженими або додавати до смузі та йогуртів.

4. Хрестоцвіті овочі. Броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста та кале багаті на глюкозинолати – сполуки, які допомагають печінці виробляти ферменти детоксикації. Ці ферменти відіграють вирішальну роль у виведенні токсинів з організму і зменшують навантаження на печінку.

5. Часник. Він містить аліцин і селен – хімічні речовини, корисні для здоров’я печінки. Аліцин сприяє очищенню печінки, а селен – потужний антиоксидант, який захищає клітини печінки від пошкоджень. Часник також може стимулювати печінкові ферменти, які виводять токсини.

6. Горіхи. Мигдаль, волоські та інші горіхи є чудовими джерелами корисних жирів, вітаміну Е та антиоксидантів. Вони допомагають полегшити запалення, захистити від оксидативного стресу та покращити стан ферментів печінки. Тільки їх потрібно вживати вміру через їхню калорійність.

7. Овес. Овес, особливо цільний , має високий вміст розчинної клітковини, яка допомагає регулювати травлення та сприяти виведенню токсинів з організму. Це зменшує навантаження на печінку. Він також допомагає контролювати рівня цукру в крові.

Здоров’я печінки залежить і від способу життя

Додавання цих продуктів до раціону – це чудовий початок, але варто пам’ятати, що здоров’я печінки є частиною цілісного підходу до здоров’я загалом. Тому варто:

зменшити вживання алкоголю : надмірне вживання алкоголю є основною причиною ураження печінки,

: надмірне вживання алкоголю є основною причиною ураження печінки, нормалізувати вагу: ожиріння є значним фактором ризику розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП),.

ожиріння є значним фактором ризику розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП),. бути фізично активними : фізичні вправи можуть знизити рівень жиру в печінці та покращити загальне метаболічне здоров'я,

: фізичні вправи можуть знизити рівень жиру в печінці та покращити загальне метаболічне здоров'я, дотримуватися водного балансу: вода необхідна для кожної функції організму, включаючи детоксикацію печінки,

вода необхідна для кожної функції організму, включаючи детоксикацію печінки, звести до мінімум споживання оброблених продуктів та цукру: вони можуть спричинити запалення та накопичення жиру в печінці.