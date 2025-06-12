Заспокійливі напої перед сном допоможуть краще спати

Ситуація, коли вночі ви повертаєтеся з боку на бік і ніяк не можете заснути, знайома багатьом. І причиною такого стану можуть бути не лише тривожні новини, яких нині предостатньо, а й напої, які ви пили ввечері. Деякі напої, каже докторка-дієтологиня Арчана Батра, можуть допомогти розслабитися, а інші навпаки – викликати дискомфорт і порушити сон.

Дієтологиня розповіла Onlymyhealth, які напої перед сном допоможуть розслабитися і спокійно заснути, а яких варто уникати, аби не порушити сон.

Напої, які допоможуть розслабитися і заснути

Ромашковий чай. Він містить антиоксидант під назвою апігенін, який зазвичай корисний для тих, хто має проблеми зі сном. Вживання ромашкового чаю безпосередньо перед сном забезпечує розслаблення та покращує якість сну. Окрім того, він має й інші корисні властивості, такі як покращення травлення, зниження тривожності та стресу тощо.

Тепле молоко. Склянка теплого молока перед сном допоможе розслабитися та підтримати сон. «Певні сполуки в молоці, зокрема триптофан і мелатонін, можуть допомогти заснути. Ваш мозок вивільняє мелатонін, також відомий як гормон сну. Цей гормон сприяє сну та регулює ваш циркадний ритм», – каже докторка Батра.

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Мигдалеве молоко. Це чудовий варіант для людей з непереносимістю лактози. Воно містить багато магнію та сполуки, такі як триптофан і мелатонін, які сприяють сну.

Вишневий сік. Кисло-солодкі вишні є багатим природним джерелом мелатоніну. Вживання невеликої склянки кисло-солодкого вишневого соку покращує як якість, так і тривалість сну.

Чай з перцевою м'ятою. «М’ятний чай допомагає подолати проблеми з травленням, розслабляє м’язи та сприяє спокійній ночі. Цей напій дає відчуття заспокоєння», – додає докторка Батра.

Золоте молоко (куркумовий лате). Суміш куркуми, молока та спецій підтримує травлення та зменшує запалення, що робить її поживним, заспокійливим напоєм для розслаблення протягом дня.

Чай з кореня валеріани.«Корінь валеріани, потужний рослинний заспокійливий засіб, відомий тим, що покращує якість сну та скорочує час, необхідний для засинання. Щоб помітити ефект, може знадобитися кілька днів його використання», – каже Батра.

Напої, яких слід уникати перед сном

Кава. Кофеїн порушує сон. Вживання кави пізно ввечері може затримати ваш біологічний годинник і скоротити час глибокого сну.

Енергетичні напої.«Енергетичні напої з високим вмістом кофеїну та цукру можуть призвести до неспокою, прискорення серцевого ритму та порушення циклів сну. Ці напої призначені для підвищення енергії та пильності, що може ускладнити заспокоєння та розслаблення перед сном», – сказав докторка Батра.

Зелений або чорний чай. Хоч ці чаї багаті на антиоксиданти, вони також містять кофеїн. Їх вживання перед сном може ускладнити засинання, особливо для людей, чутливих до кофеїну.

Алкоголь. Вживання алкоголю перед сном може порушити режим сну, спричинити часті пробудження та погіршення якості сну.

Солодка газована вода.«Вживання газованої води незадовго до сну може заважати сну через вміст кофеїну, цукру та газованих напоїв. Тому вечорами обирайте воду з натуральними ароматизаторами, щоб забезпечити безперервний сон», – додає Батра.

Шоколадне молоко. Шоколад може здаватися заспокійливим задоволенням, але він містить кофеїн і цукор, які можуть заважати спокійному сну.

Протеїнові коктейлі. Важкі протеїнові коктейлі можуть призвести до розладу шлунка та порушити сон, збільшуючи метаболічну активність пізно вночі.

Гострі або кислі соки. Гострі або кислі соки, такі як апельсиновий або томатний, можуть спровокувати печію. Проблема особливо загострюються в положенні лежачи, що робить їх поганим вибором перед сном.