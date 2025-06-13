Імплантація зубів

Здорові зуби – це не лише гарна усмішка. Від стану ротової порожнини напряму залежить здоров’я всього організму. Дослідження підтверджують, що відповідні хвороби можуть призвести до серцево-судинних захворювань, Альцгеймера, респіраторних недуг, порушень перебігу вагітності тощо. Іншими словами, нехтувати здоров'ям ротової порожнини не можна.

Нерідко бувають ситуації, коли лікування зубів вже не актуальне, бо людина через захворювання чи травму втратила зуб або навіть увесь зубний ряд. Тоді постає питання заміни. Утім, нині у стоматології є рішення для всіх проблем, тож у таких випадках є вихід: втрачені зуби можуть замінити імпланти, які можна встановити всього лише за день.

Що таке зубні імпланти?

Імплант – це гвинт, так званий штучний корінь, виготовлений, як правило, з титану, який встановлюють в кісткову тканину щелепи. З часом кісткова тканина «зростається» зі штучним коренем і надійно фіксує його. Зверху на імплант закріплюють коронку або протез, які служать заміною втраченого зуба чи зубного ряду, і які практично неможливо відрізнити від живого зуба. Імплант можна вставити як на один зуб, так і на цілий зубний ряд. Сучасні технології в стоматології дозволяють зробити це швидко, якісно і надійно. Водночас ця процедура створює не більше дискомфорту, ніж пломбування зуба.

Імпланти не відрізнити від зубів

Коли варто встановлювати імпланти?

якщо зуб уже не піддається лікуванню, є глибокий карієс, пошкоджено корінь;

зуби втрачено через травму, захворювання чи після операції;

людина не може чи не хоче встановлювати традиційні знімні протези;

складно обробити сусідні зуби для встановлення «моста»;

є ризик деформації щелепи та зубного ряду;

великі естетичні дефекти, що впливають на якість життя.

Стоматологи Центру стоматології Bioclinic радять проводити імплантацію зубів одразу після видалення, особливо тоді, коли втрачено зубний ряд. Чому? Бо з часом зубний ряд може зміщуватися, що призведе до деформації щелепи та порушень функцій ротової порожнини. Протезування на основі незнімних імплантів дозволяє зупинити цей процес.

Які переваги зубних імплантів?

Не потребують обробки сусідніх зубів, не впливають на товщину їх природної емалі. Дозволяють розв’язати проблему відсутності будь-якої кількості зубів. Допомагають зберегти нормальний об’єм кісткової тканини. Забезпечують підтримку лицевих кісток, не допускають зміни обличчя, Повністю відновлюють функціональність зубного ряду. Мають тривалий термін служби.

Як відновити зубний ряд всього за один день: метод All-on-4

Пацієнти, які мають проблеми з зубами, часто відкладають візит до стоматолога через брак часу, адже зазвичай, щоб вирішити всі проблеми, потрібен не один прийом. Проте зараз стоматологи доволі часто використовують сучасний метод All-on-4, який дозволяє відновити повний зубний ряд всього за один день.

Фахівці використовують новітні технології

Цю новітню технологію використовують і стоматологи Bioclinic. Вона підходить пацієнтам, які втратили всі зуби ряду, мають серйозні проблеми з ним, кілька нестабільних зубів чи атрофію кісткової тканини, тим, хто не може носити знімні протези, хто мав пародонтит або пародонтоз. Таким пацієнтам хірург встановлює імпланти в кісткову тканину щелепи за заздалегідь спланованою схемою. На ці імпланти кріплять тимчасовий протез, що дозволяє пацієнтові у цей же день повернутися додому з зубами. Постійну конструкцію встановлюють згодом, після повної остеоінтеграції (приживлення) імплантів зубів, яка зазвичай триває 3-6 місяців.

У чому особливість та переваги технології All-on-6?

Технологія All-on-6, як пояснили стоматологи, дещо схожа з методом All-on-4. Вона дозволяє відновити повний зубний ряд за допомогою шести імплантатів та ідеально підходить пацієнтам, які повністю втратили зуби або мають серйозні проблеми з їхньою стабільністю. На відміну від знімних протезів, імплантація зубів All-on-6 забезпечує надійну фіксацію та природний вигляд.

Відновити зубний ряд можна дуже швидко

У щелепну кістку встановлюють шість титанових імплантатів. Два з них – у фронтальну зону, де кісткова тканина зазвичай найщільніша, і чотири – у жувальній зоні. Такий розподіл забезпечує рівномірне жувальне навантаження та довговічність конструкції. У день операції пацієнту можуть встановити тимчасові протези, що дозволяє відразу повернутися до звичного життя.

Ця технологія є доволі популярною серед пацієнтів, бо має низку переваг:

відсутність необхідності в складних хірургічних процедурах, бо імпланти встановлюють у місцях із достатньою кістковою тканиною;

швидке відновлення функцій зубного ряду: пацієнт з тимчасовим протезом відразу може їсти, усміхатися;

протези виглядають природно й ідеально імітують справжні зуби,

навантаження на щелепу розподіляється рівномірно, що запобігає атрофії кісткової тканини;

мінімальний період реабілітації;

майже стовідсоткова приживлюваність.

Обидва методи – All-on-6 та All-on-4 – передбачають імплантацію коронок за 7 днів. Всього за тиждень клієнт отримує повну реабілітацію. Крім цього, у клініці гарантують приживлення імплантів.

Важливо турбуватись про свою усмішку

Чому імплантацію зубів варто робити у клініці «Bioclinic»?

Імплантація зубів – непроста процедура, і щоб після її проведення імпланти зубів надійно служили людині довгі роки, дуже важливо звернутися до спеціалістів, які мають відповідний досвід. Саме такими є фахівці Центру стоматології Bioclinic. Вони володіють усіма сучасними техніками в хірургічній та ортопедичній стоматології, проходили стажування за кордоном, постійно вдосконалюють знання на навички, є учасниками всеукраїнських і міжнародних конференцій і мають досвід проведення процедур з імплантації зубів.

Лікування зубів не можна відкладати

Сама клініка оснащена усім необхідним сучасним обладнанням: комп’ютерний томограф, мікроскоп, сканер, лазер хірургічний, п’єзотом, цифровий аксіограф ModJaw тощо. У клініці пацієнт перебуває у стовідсотковій безпеці для здоров’я, бо тут забезпечують максимальну чистоту та стерильність у всіх приміщеннях. Спеціалісти проводять лікування та протезування зубів за світовими протоколами. Крім того, у Bioclinic дають гарантію якості на імплантацію.