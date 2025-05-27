13-річна Настя з командаю лікарів

У львівській дитячій лікарні св. Миколая американські і українські спеціалісти прооперували рубці від опіків 13-річній дівчині із Вінниці, з якими вона боролася 10 років і які настільки сильно стягнули шкіру, що вона не могла ходити.

Насті зараз 13 років, 10 з яких вона бореться зі слідами від опіків. Коли їй було три роки, вона перекинула на себе каструлю із гарячою водою і обпекла 74% тіла. Впродовж пів року за життя дитини боролися вінницькі медики і дивом змогли її врятувати. Та на цьому страждання дівчинки не припинилися. Вона росла, а рубці, які подекуди сягають до півтора сантиметра завтовшки, все більше сковували її тіло. Останнім часом вони так сильно стягнули шкіру на животі, що дівчинка мусила ходити із зігнутою спиною. А на правій нозі через рубці піднялися догори пальці. Все це обмежувало рухи дівчини та завдавало болю, повідомили у лікарні.

Команда американських і українських спеціалістів, які у Львові допомагали дітям позбутися вроджених і набутих вад

Допомогти Насті могла лише операція із пластики рубців. І її провів американський хірург Воррен Шуберт, який прибув до Львова у складі медичної місії зі США. Разом зі спеціалістами лікарні св. Миколая він прооперував рубці на стопі і гомілці дівчинки. А на її грудній клітці і животі медики розсікли рубці та закрили місця розрізів синтетичним революційним покриттям BTM, що проростає власними судинами пацієнта та стає його новою дермою. Його лікарня отримала завдяки фінансуванню уряду Тайваню у межах проєкту Християнської медичної асоціації Burn Care Allience.

Нині Настя ще вся в бинтах, вона відновлюється після операції, але каже, що вже почуває себе вільніше. Може розігнути і ногу, і тулуб.

Загалом у межах шестиденної місії американські хірурги провели 13 операцій дітям та проконсультували близько 50 дітей із післяопіковими рубцями і контрактурами, вродженими вадами обличчя і шиї.

«Ми хочемо допомогти Україні так, як вміємо. Мені особисто соромно, що мій уряд не надає достатньо допомоги Україн. Думаю багато американців не розуміють, що таке війна. Я б хотів, аби вони приїхали сюди, побачили все на власні очі і зрозуміли, що потрібно Україні, щоб боротися з Путіним. А також, щоби вони ділилися своїми навичками, навчали і допомагали пораненим», – каже пластичний хірург Воррен Шуберт.

Цьогоріч до України завітали американські спеціалісти: Мохаммед Ельфар, Марк Гнатюк, Стів Ортен, Джон Сендс, Воррен Шуберт, Джеймс Суен, Наомі Квілопі та Віктор Черкасій. Ініціаторами та організаторами цієї медичної місії є – Християнська медична асоціація/Christian Medical Association of Ukraine у партнерстві з Razom for Ukraine та LEAP Global Missions.