Пожежа виникла близько 4 ночі в суботу

Вночі 3 травня у Шептицькому згорів автомобіль, який волонтери придбали для військових на фронт. Позашляховик стояв біля будинку військовослужбовця, що приїхав у відпустку. Те, що машина призначена для військових, було очевидно з її зовнішнього маркування. Слідчі розслідують інцидент як підпал.

Розголосу справі надала дружина військового Ірина Дудар. Вона розповіла, що її чоловік Андрій Мостовик служить у 24 бригаді від початку повномасштабного вторгнення і приїхав у відпустку. Цю машину Nissan Pathfindеr тільки нещодавно купили для військових завдяки донатам.

«Чоловік служить на сході, напрямок – Часів Яр. Приїхав у відпустку, у якій не був 9 місяців. Припаркував авто позаду будинку. О 4:30 нам подзвонила сусідка з 1 поверху і повідомила, що машина горить», – розповіла ZAXID.NET дружина військового.

Наслідки пожежі (фото Ірини Дудар)

Коли Ірина з чоловіком вийшли на вулицю, машина вже сильно горіла. Рятувальники приїхали і спрацювали швидко, але авто згоріло практично вщент. Вогонь пошкодив ще одну машину, яка була припаркована поруч. У ДСНС відмовились коментувати цей випадок і порадили звернутися до правоохоронців.

Рятувальники швидко загасили вогонь (відео Ірини Дудар)

Ірина Дудар розповіла, що біля будинку є камери спостереження, але що вони зафіксували, поки не розголошують через слідчі дії. На місце інциденту приїхали працівники поліції та СБУ. За попередніми висновками, причиною пожежі є підпал.

Водночас волонтери оголосили збір на новий автомобіль для військових підрозділу Андрія Мостовика і менше ніж за пів доби зібрали понад 300 тис. грн.