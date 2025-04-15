У результаті підпалу автомобіль згорів повністю

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок уродженцю Донецька Олександру Панченку, який у липні 2024 року умисно підпалив припаркований на вул. Торф’яній у Львові чужий автомобіль, перед тим почепивши на нього номерний знак із написом «ЗСУ». Сам підпал він знімав на камеру мобільного телефона. Винуватцю присудили шість років позбавлення волі.

За матеріалами справи, подія сталася 29 липня 2024 року близько 3:00 ночі на вул. Торф’яній біля будинку №11. Олександр Панченко облив займистою речовиною легковик Opel Meriva, який належав львів’янці, підпалив та втік. Про це йдеться у вироку, який перший зауважив «Судовий репортер».

Потерпіла львів’янка розповіла, що серед ночі з чоловіком почули, як спрацювала сигналізація авто. Коли виглянули з вікна, побачили, що горить їхній припаркований біля будинку Opel Meriva, вибігли та разом з пожежниками почали гасити вогонь. При цьому зауважили, що спереду на номерний знак її автомобіля був прикріплений номерний знак чорного кольору із написом білими буквами «ЗСУ». У результаті автомобіль згорів повністю, збитки сягнули близько 300 тис. грн.

Обвинувачений у суді свою вину визнав та розкаявся. Він пояснив що підпалив перший автомобіль, який «підвернувся під руку». При цьому він не уточнив мотивів підпалу, а також чому саме він почепив номерний знак «ЗСУ» на це авто та чому подію знімав на відеокамеру свого мобільного телефону. Олександр Панченко зазначив, що раніше з потерпілою не був знайомий та не знав, кому саме належить знищений ним автомобіль.

Суддя Олег Ковальчук визнав раніше судимого за розбій та викрадення авто Олександра Панченка винним в умисному знищенні майна (ч. 2 ст.194 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Також він має сплатити потерпілій понад 220 тис. грн матеріальної та 100 тис. грн моральної шкоди. На вирок ще може бути подана апеляція.