Підпал авто поліцейського у Львові спланували на замовлення Росії

Правоохоронці викрили співорганізатора підпалу службового авто поліції у Львові, який планували здійснити на замовлення з Росії. Ним виявився 45-річний уродженець Донеччини. Він діяв спільно з братом – уродженцем Запорізької області, який утримується у львівському СІЗО, якого викрили раніше.

У січні цього року Львівська обласна прокуратура повідомила про викриття організатора підпалів авто військовослужбовців та поліцейських у Львові. Ним виявився уродженець Запоріжжя – в’язень Львівського СІЗО.

У середу, 26 березня, обласна прокуратура та департамент внутрішньої безпеки Нацполіції поінформували про те, що вдалося встановити співорганізатора злочинів. Спільником виявився 45-річний уродженець Донецької області, брат згаданого в’язня.

Правоохоронці викрили організатора та співорганізатора підпалу поліцейського авто

«За даними слідства, чоловік, перебуваючи, імовірно, на тимчасово окупованій території, долучився до співорганізації підпалу поліцейського автомобіля у місті Львові. Для реалізації спільного злочинного задуму та забезпечення конспірації злочину фігурант безпосередньо спілкувався з виконавцем, якому передавав чіткі інструкції щодо вибору цілі. Виконавець мав зафіксувати момент підпалу авто на відео та передати відзнятий матеріал замовнику через організатора», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Випередивши дії фігурантів, поліцейські зімітували злочин, що дозволило відслідкувати та встановити коло осіб, причетних до підпалу службового авто на замовлення спецслужб РФ.

45-річному уродженцю Донеччини заочно повідомили про підозру в організації замаху на умисне знищення майна, вчиненого групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 ККУ).