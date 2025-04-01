Нападника затримала поліція

Польські правоохоронці затримали 34-річного українця, який напав на свого шефа, облив його легкозаймистою речовиною та підпалив. Інцидент трапився в місті Гдиня. Потерпілого у важкому стані доставили до лікарні.

Трагічна подія сталася близько опівдня в суботу, 29 березня. До поліцейських надійшло повідомлення про підпал чоловіка. На місці виявилося, що на 37-річного чоловіка напав його 34-річний працівник, передає портал InPoland.

Як встановили правоохоронці, у постраждалого з нападником, яки є громадянином України, виникла суперечка. Після чого українець покинув приміщення, а потім повернувся з ємністю з легкозаймистою речовиною. Він облив свого роботодавця цією рідиною і підпалив, після чого втік.

Правоохоронці негайно почали з’ясовувати обставини. Було складено фоторобот нападника та встановлено його автомобіль. До пошуків залучили службового собаку. Українця затримали менш ніж за дві години після повідомлення в поліцію. Він їхав за кермом свого авто.

31 березня за клопотанням прокурора суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт нападника строком на три місяці. Чоловікові інкримінують замах на вбивство. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 25 років або довічне ув’язнення.