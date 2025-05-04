Хода стартувала від парку поруч із Білим домом

У Вашингтоні в суботу, 3 травня, росіяни провели першу організовану акцію «Безсмертний полк» за останні 6 років, організувавши ходу із прапорами СРСР. Про це повідомили російські ЗМІ та представники організації Ukrainian Cultural Front DC.

Росіяни заявили, що акція зібрала понад 100 учасників. Її назвали першою злагодженою акцією за останні 6 років. Російські ЗМІ пишуть, що спершу її не проводили через COVID-19, а потім влада Вашингтона не надавала дозвіл через складну політичну ситуацію.

Хода стартувала від парку поруч із Білим домом. Поліція охороняла захід й росіянам заблокували вулицю для маршу.

Натомість представники організації Ukrainian Cultural Front DC організували акцію протесту проти ходи росіян. Учасники прийшли з українськими прапорами та плакатами на яких були надписи: «Путін розшукується за геноцид», «Вшануйте загиблих, притягніть Росію до відповідальності».

«Це божевільна реальність. Посеред Вашингтона, столиці США, проходить російський марш. Виправдовування воєнних злочинів здається нормальним. Ну, ми теж маємо що сказати», – зазначила активістка Марія Глитень.

Раніше стало відомо, що росіяни, які мешкають в Італії, з 24 квітня по 11 травня запланували низку пропагандистських масових акцій «Безсмертний полк», присвячених 80-річчю «великої вітчизняної війни». Зокрема, акції хочуть провести у Римі, Неаполі, Вероні, Мілані тощо.