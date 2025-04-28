«Безсмертний полк» пройшов 25 квітня в італійському Мілані

Росіяни, які мешкають в Італії, з 24 квітня по 11 травня запланували низку пропагандистських масових акцій «Безсмертний полк», присвячених 80-річчю «великої вітчизняної війни». Зокрема, акції хочуть провести у Римі, Неаполі, Вероні, Мілані тощо. Про це росіяни повідомляють на сторінках псевдоісторичних рухів.

Згідно з анонсами, загалом росіяни запланували приблизно 20 подій в 11 містах Італії. Йдеться про концерти просто неба, покладання квітів та пропагандистські марші «Безсмертний полк» в історичних частинах італійських міст. Пропагандистський марш вже відбувся 25 квітня в Мілані. Учасники також несли транспаранти з написами «Безсмертна бригада Гарібальді» та зображенням георгіївської стрічки. В анонсі події пропагандисти заявляли, що також критикують резолюцію Європарламенту 12 березня 2025 року на підтримку України й звинувачують ЄС в «посиленні сьогоднішньої війни».

Марш росіян 25 квітня в Мілані

Також пропагандисти 27 квітня провели ходу з портретами, георгіївськими стрічками, російськими та червоними прапорами перемоги в місті Ґенуя. Участь у ході взяли кілька десятків росіян. Станом на 28 квітня влада Італії ніяк не відреагувала на проведені марші.

«Безсмертний полк» – це російська пропагандистська громадська організація, яка діє з 2011 року й організовує провокативні акції. Суть мітингів полягає в тому, що учасники ходи на палицях несуть портрети червоноармійців. В Україні прихильниками руху була «Партія регіонів», а згодом «Опозиційний блок». Нагадаємо, що під час «Безсмертного полку», який пройшов 2019 року у Києві, щоб висміяти ходу ветеран війни на Донбасі Денис Антипов приніс портрет американської порноакторки Саші Грей. Крім цього, активісти принесли портрет Дмитра Яроша, Рональда Рейгана та плакати з супергероями з кіно.

Зазначимо, що росіяни також з 25 по 28 квітня вже провели триденну «молодіжну конференцію» у місті Ріміні, присвячену «80-річчю перемоги» за підтримки посольства Росії в Італії. Пропагандисти переконують, що залучили до псевдонаукової події італійську молодь.

Додамо, що росіяни традиційно проводять пропагандистські акції до дня перемоги в Італії. Акції відбувалися й після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В Італії живе понад 40 тис. росіян. Найбільша діаспора мешкає у Ломбардії – регіоні на півночі країни.

Один з анонсів пропагандистських акцій в Італії до дня перемоги

У 2025 році Кремль розгорнув за кордоном широку кампанію пропагандистських подій до дня перемоги, який у Росії вважають сакральним. Центр протидії дезінформації зазначає, що росіяни хочуть закріпити за собою позицію переможців.

«Очікується активне просування наративів про те, що країни ЄС та США нібито "переписують історію", применшуючи внесок Червоної армії та перебільшуючи роль союзників. Акцент робитимуть на демонстраціях "історичної несправедливості", зокрема на скасуванні парадів, демонтажі радянських пам’ятників або зміні формату відзначення перемоги в європейських столицях. Ці повідомлення подаватимуть як приклади "русофобії" та нібито повернення в Європі ідеології «нацизму"», – йдеться у повідомленні ЦПД.

Росіяни вже провели ходу з портретами в Йорданії, запланували пропагандистські акції в Китаї, Узбекистані, Чехії, Словаччині та Німеччині. Планували провокативний марш й у Казахстані, але влада заборонила проводити подію. У Сербії росіяни відкрили пропагандистську виставку, в якій взяв участь міністр культури Сербії Никола Селакович. Кремлю вдалось наприкінці березня організувати у Швейцарії кінопоказ «Европа против России. Крестоносцы Гитлера».

Марш «Безсмертний полк» анонсували 3 травня у столиці США Вашингтоні. «Укрінформ» зазначив, що ходу проведуть у Лафайет-сквері після трирічної перерви. Крім цього, росіяни запланували концерт. Організатори ходи запевняють, що мають дозвіл на проведення акції. Пропагандистам вже вдалося провести у Вашингтоні «диктант победи».

Нагадаємо, що в Україні з 2023 року 9 травня відзначають День Європи. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років перенесли на 8 травня.