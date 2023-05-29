День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Україна відзначатиме в нову дату

Верховна Рада України перенесла День перемоги над нацизмом у другій світовій війні з 9 на 8 травня. Відповідний закон народні депутати ухвалили в понеділок, 29 травня.

«Від сьогодні 8 травня офіційно вихідний день і День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років. За відповідний законопроект за основу та в цілому проголосували 317 народних депутатів», – повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, 8 травня 2023 року, в День пам’яті та примирення, президент України Володимир Зеленський повідомив, що подав до Верховної Ради законопроект, яким запропонував у цю дату відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Також президент запровадив 9 травня в Україні День Європи, який також відзначають у ЄС.

Зазначимо, що більшість країн світу відзначають День пам’яті й перемоги над нацизмом саме 8 травня, тоді як Україна відзначала його за радянсько-російською моделлю – 9 травня.